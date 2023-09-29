В МИД обвинили США в блоковом подходе к Юго-Восточной Азии

США переносят блоковый метод, используемый в Европе, на Юго-Восточную Азию, как утверждает Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, цитируемый агентством RIA Novosti.

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Под эгидой американской администрации сегодня активно работают над консолидацией троек и четверок, включающих в себя США, Японию, Республику Корею, а также Токио, Сеул, Канберру и Веллингтон. Эти меры оказывают серьезное воздействие на политическую и военно-политическую обстановку в регионе и дополняют уже действующий формат AUCUS, подчеркнул он.

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Ранее глава Министерства иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил, что на данный момент США активно инициируют создание новых союзов с враждебными намерениями на Востоке, что приносит изменения в стратегию сотрудничества участников НАТО и расширяет влияние Соединенных Штатов на тихоокеанском регионе.