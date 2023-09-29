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Власти Великобритании официально объявили о расширении списка санкций в отношении России, включив в него 11 новых имен. Информация об этом появилась на официальном веб-сайте британского правительства.
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Конкретно было объявлено о включении в санкционный список главы МЧС России, Александра Куренкова, и Центральной избирательной комиссии России. Также санкции затронули членов правительств различных российских регионов.
Предварительно Россия также приняла меры и внесла в свой собственный список санкций 23 лица, включая представителей военно-политической сферы, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании.
Этот ход отражает дальнейшее ухудшение дипломатических отношений между двумя странами, которые обострились в свете взаимных санкций и мер по ограничению сотрудничества.