В Европе оценили влияние атак на Крым на контрнаступление ВСУ

Последние инциденты атак на Крым, совершенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), не обещают им успеха в достижении решающего прорыва на суше. Это сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление европейского чиновника.

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Согласно его оценкам, эти операции являются частью более обширной стратегии, направленной на нарушение российских линий снабжения, а также на подрыв воздушной и логистической поддержки, а также способности вести наступательные операции.

"Можно утверждать, что эти атаки вряд ли помогут Украине достичь определяющего успеха в сухопутных военных действиях в текущем году", - подытожил влияние атак на Крым европейский представитель.

Важно отметить, что ВСУ провели ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили пять из них. По данным Министерства Обороны, один военнослужащий объявлен без вести, а ракетный удар повредил историческое здание штаба, что впоследствии привело к возгоранию.

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23 сентября Министерство Обороны России объявило, что ВСУ в течение недели предпринимали попытки атаковать объекты на территории Крыма, используя крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. За этот период системы противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет и уничтожили 37 беспилотных аппаратов.