В США заявили о приближении конца украинской нации

Встреча лидера Украины, Владимира Зеленского, с генеральным секретарем НАТО, Йенсом Столтенбергом, вызвала серьезную тревогу относительно будущего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию обнародовал бывший разведчик американской морской пехоты, Скотт Риттер, на платформе социальных сетей, представившейся как "X" (ранее известная как Twitter).

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"Встреча Зеленского с генсеком НАТО и министрами обороны Франции и Великобритании привела к отказу от реалистичного мирного решения в пользу усиления поддержки членства Украины в НАТО. Этот ход был неправильным, и Украина заблуждалась", - подчеркнул он.

По словам этого вышедшего на пенсию военного, успехи Российской армии свидетельствуют о приближении "конца для современной украинской нации". При этом Риттер не мог не подчеркнуть, что "последователи Степана Бандеры заслуживают большего".

Ранее Риттер рекомендовал Зеленскому рассмотреть возможность ухода из Украины "во имя его семьи и детей". Экс-разведчик указал на снижающийся интерес союзников Киева к оказанию военной поддержки Вооруженным силам Украины, нежелание Киева идти на диалог с Москвой, а также на возросшее недовольство граждан уровнем коррупции в стране.





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