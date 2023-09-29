В МИД России предрекли расширение AUKUS

Согласно официальному заявлению постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН в Женеве, Геннадия Гатилова, Соединенные Штаты планируют укрепить альянсы, аналогичные военно-политическому союзу AUKUS, который включает в себя Австралию, Великобританию и США, с целью противодействия Китаю и России.

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Дипломат выразил мнение, что саммит, который прошел в Кэмп-Дэвиде, свидетельствует о настойчивых усилиях Вашингтона по объединению разнообразных союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он подчеркнул, что эти военно-политические форматы явно нацелены на противостояние России, Китаю и, в частности, Северной Корее.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в ходе общих политических дебатов, отметил, что на данный момент США руководят процессом создания новых антагонистически настроенных союзов на Востоке.

Сергей Лавров уточнил, что Белый дом формирует военно-политические мини-альянсы, контролируемые им, такие как AUKUS (Австралия, Великобритания и США), а также тройку США - Япония - Республика Корея и четверку Токио - Сеул - Канберра - Веллингтон.

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Министр отметил, что таким образом Соединенные Штаты приобщают участников к практическому сотрудничеству с НАТО и укрепляют свою военную инфраструктуру в Тихоокеанском регионе.