Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Defense One: США используют конфликт на Украине для исследований и тренировок ВС
В США оценили опыт украинского конфликта для обучения военных

реклама

По информации, полученной от портала Defense One, Соединенные Штаты Америки используют конфликт на Украине в качестве возможности для проведения исследовательских работ и экспериментов, направленных на подготовку своих вооруженных сил к участию в будущих военных конфликтах. Этот процесс осуществляется через два образовательных центра Пентагона: National Training Center (NTC) и Joint Readiness Training Center (JRTC).

реклама

Генерал Кертис Тейлор из National Training Center (NTC) отметил, что, анализируя сложности, с которыми столкнулась украинская армия в попытке прорвать оборонительные линии России, ключевым остается обучение и координация боевых действий. Кроме того, особое внимание уделяется работе с общественностью и информационной деятельности в интернете. Например, военные провели симуляцию ситуации, связанной с оперативным опровержением информации о выпуске американскими силами боеприпасов в ходе боевых действий, ссылаясь на данные спутниковых снимков.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Отметим, что Палата представителей Конгресса США отклонила поправку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая предлагала исключить финансирование Украины из бюджета Государственного департамента на 2024 год. Эта поправка предполагала запрет на выделение средств для Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Государственного департамента и иностранную помощь в следующем году.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Премьер Венгрии Орбан усомнился в необходимости членства Украины в ЕС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
16
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
36
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
Экс-разведчик США Риттер: РФ сможет показать всему миру горящие танки Abrams
10
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
6
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
11
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
2
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
12
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
Вместо благодарности союзники Украины получили экономический ущерб и судебный иск в ВТО
1
Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
1
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
+
Horizon Forbidden West выйдет на ПК в 2024 году
+
Military Watch: танки Abrams долго не продержатся из-за артиллерии и мин
+
Западная пресса обвинила в частых поломках переданного вооружения слабую подготовку ВСУ
7
NVIDIA похвасталась высоким fps и низкими задержками видеокарт в Counter-Strike 2 — GTX 1060 в деле
6
Российские инженеры создали новую сверхдешёвую технологию производства пластин для выпуска чипов
7
Решение Apple App Store оспорено в Верховном суде компанией Epic
+
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
10

Популярные статьи

О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
41
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
3
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
8
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
8
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8
На фоне китайской угрозы США готовятся отправить на Тайвань танки Abrams
4

Сейчас обсуждают

nukemall
18:58
Про "галоши" хрюкают совсем тупые стадные дегенераты неспособные понять исходную цитату, насколько помню было сказано нечто вроде "всё что касалось ВПК в СССР было превосходно, но товары народного пот...
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
Иван Горыныч
18:58
😂😂😂🦆🦆🦆
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
nukemall
18:56
А американское и прочее "западное" танкостроение кто довёл? Низкопоклонство перед Россией? В США вообще ни одного танкового завода не осталось, на месте арсенала в Детройте давно автостоянка, остался ...
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
Иван Горыныч
18:52
Кто присутствовал при сделке с Соросом? 😂😂😂Но пока жирный сохнет, худой сдохнет и нас на этот праздник никто не пригласит, ниразу.
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
nukemall
18:51
Ты, укроботина тупая, уже на совсем какую-то невнятную хрюкоту сорвалась.
Из-за опасений перед Россией, Германия закупит израильские системы ПРО Arrow-3
Дмитрий
18:51
у них все голосования так выглядят. типа ой на 2 человека больше. и на выборах так же. больше им верь.
Конгресс США одобрил выделение помощи Украине вопреки давлению республиканцев
Юрий Викторович
18:47
Что за нецелевое использование техники?! Есть же УР-77, которая делает проход в минном поле шириной 10 и длиной 100 метров.
Тактику "молот разминирования" показали ВС РФ, запустив танк-камикадзе Т-62 на минные поля ВСУ
Тruth Seеker
18:47
Эх, а какие были надежды
Sony удаляет из интернета официальные сведения о ремейке Knights of the Old Republic
Иван Горыныч
18:46
Япония, та что третья экономика мира и где американских военных баз словно на сучке блох в двое с большим госдолгом к вап чем у США и шо???😂😂😂
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
Булат Байназаров
18:46
Зная политику Apple в плане безопасности, они никогда не откроют доступ к NFC сторонним приложениям, приведя довод в суде, что так они заботятся о безопасности граждан, так что любителям Apple в Росси...
Суд открывает дорогу для конкурентов Apple Pay в сфере NFC-оплаты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем