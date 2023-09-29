В США оценили опыт украинского конфликта для обучения военных

По информации, полученной от портала Defense One, Соединенные Штаты Америки используют конфликт на Украине в качестве возможности для проведения исследовательских работ и экспериментов, направленных на подготовку своих вооруженных сил к участию в будущих военных конфликтах. Этот процесс осуществляется через два образовательных центра Пентагона: National Training Center (NTC) и Joint Readiness Training Center (JRTC).

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Генерал Кертис Тейлор из National Training Center (NTC) отметил, что, анализируя сложности, с которыми столкнулась украинская армия в попытке прорвать оборонительные линии России, ключевым остается обучение и координация боевых действий. Кроме того, особое внимание уделяется работе с общественностью и информационной деятельности в интернете. Например, военные провели симуляцию ситуации, связанной с оперативным опровержением информации о выпуске американскими силами боеприпасов в ходе боевых действий, ссылаясь на данные спутниковых снимков.

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Отметим, что Палата представителей Конгресса США отклонила поправку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая предлагала исключить финансирование Украины из бюджета Государственного департамента на 2024 год. Эта поправка предполагала запрет на выделение средств для Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Государственного департамента и иностранную помощь в следующем году.