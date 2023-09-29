Орбан заподозрил ЕС в передаче Украине денег для Будапешта

В ходе интервью на радиостанции Kossuth, премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, высказал предположение, что часть средств, выделенных Европейским Союзом (ЕС) для Будапешта, возможно, уже была передана в украинский бюджет.

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"Возможно, часть из них уже находится в Украине. Если у нас нет достаточных средств, чтобы выполнить ранее обещанные объемы помощи Украине, но мы все равно планируем предоставить новую финансовую поддержку, и существуют отчеты о том, что некоторые средства не были получены, то можно предположить, что они уже были распределены", - прокомментировал премьер-министр.

Орбан также добавил, что, по его оценкам, ЕС должен выделить Венгрии более трех миллиардов евро, учитывая факт исполнения Будапештом своих финансовых обязательств перед Брюсселем.

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Ранее Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия не будет поддерживать Украину на международной арене, пока Киев не разрешит вопрос о правах венгров в Закарпатье. Глава Министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, также подчеркнул, что Венгрия будет придерживаться этой позиции до урегулирования данного вопроса и не поддержит вступление Украины в Европейский Союз и НАТО до его разрешения.