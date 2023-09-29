В России назвали условие признания талибов

Важным требованием, предъявляемым Россией к власти Талибан в Афганистане, является создание инклюзивного правительства, включающего различные политические силы и национальные группы. Об этом заявил Замир Кабулов, спецпредставитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии в МИД России. Информацию об этом предоставило агентство ТАСС.

реклама

Кабулов выразил надежду на конструктивные действия со стороны Кабула в направлении формирования этно-политически инклюзивного кабинета министров. Он подчеркнул важность полной реализации этого мероприятия, которое, по его мнению, может послужить основой для официального признания нового афганского руководства.

Если данное условие будет выполнено, Россия готова исключить представителей «Талибана» из списка санкционных лиц, подлежащих ограничительным мерам Совета безопасности ООН, добавил Кабулов.

Ранее Замир Кабулов отметил, что движение «Талибан» не следует рассматривать как террористическую организацию по сути.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Следует отметить, что 29 сентября представители Талибана во главе с исполняющим обязанности главы МИД временного правительства Афганистана, Амиром Ханом Муттаки, прибыли в Казань для участия в переговорах в формате, организованном Москвой.