В Южной Корее назвали способ избавить Северную Корею от ядерного оружия

Сеул призывает Пекин содействовать убеждению Северной Кореи отказаться от ядерного оружия и двигаться в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, с целью обеспечения мировой безопасности. Эту идею поддержал южнокорейский министр по делам объединения, Ким Ен Хо, в интервью газете Financial Times (FT).

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Он также отметил, что санкции, введенные против Северной Кореи, не оказывают должного эффекта, поскольку Китай и Россия продолжают поддерживать ядерную программу КНДР через "черные ходы". Если Пекин не примет более строгих мер по удержанию Пхеньяна, это может привести к усилению сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией, предупредил он.

Министр также подчеркнул, что Сеул готов рассмотреть более решительные действия, если поддержка со стороны иностранных партнеров в лице Пхеньяна угрожает безопасности Южной Кореи.

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Ранее Северная Корея внесла изменения в свою конституцию, закрепив в ней стратегию экспоненциального наращивания ядерного арсенала, что свидетельствует о сохранении непокорности по отношению к требованиям США вернуться к переговорам с возможным экономическим поощрением в обмен на денуклеаризацию.