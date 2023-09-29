Китай раскритиковал решение США по отношению к России

Китай выразил свое недовольство решением Соединенных Штатов не делать приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Эта информация поступила из заявления посла Китая в России, Чжан Ханьхуэ, как сообщает ТАСС.

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"Это действие противоречит установившейся международной практике. В роли страны-хозяйки, США обязаны направить приглашения всем членам АТЭС", - подчеркнул посол.

Он подчеркнул, что в объединении АТЭС все члены рассматриваются как равноправные и полноправные участники. Политика США в отношении России воспринимается как излишне критическая и дискриминационная, и Китай выступает против такого подхода.

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Ранее, Соединенные Штаты приняли решение не приглашать президента России, Владимира Путина, на предстоящий саммит АТЭС, который должен состояться в Сан-Франциско. Это решение связано с действующими санкционными ограничениями, как объяснил Марат Бердыев, посол по особым поручениям МИД России и высший представитель России в АТЭС.