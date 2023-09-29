Стали известны новые подробности финансовых махинаций членов семьи Байдена

В эксклюзивном расследовании The Wall Street Journal (WSJ) отмечается, что Фрэнсис и Джеймс Байдены, которые являются братьями действующего президента США Джо Байдена, использовали свое политическое влияние в целях продвижения своих деловых интересов в прошлом.

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Бывшие бизнес-партнеры Байденов вспоминают, что братья старались вызвать впечатление и продемонстрировать свои связи с политической элитой, иногда прерывая деловые встречи для телефонных разговоров с "великим человеком", подразумевая под этим главу США. Очевидцы также сообщают, что сам Джо Байден неоднократно звонил во время таких встреч, но его разговоры сконцентрированы были на состоянии здоровья своих родственников и юморе.

Один из финансовых экспертов Уолл-стрит, Чарльз Проувини, которого Байдены попросили возглавить их фонд, отмечает: "История заключалась в том, что они имели связи с различными профсоюзами и ожидали получить финансовую поддержку и инвестиции в свой фонд от профсоюзных организаций."

Братья Байдены также совершали сделки от имени американского президента, стремясь добиться поддержки со стороны профсоюзов и правительственных инстанций. Имеется информация, что Джеймс Байден, владелец строительной компании, использовал такие методы для лоббирования своего строительного бизнеса, в частности, в Ираке.

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Ранее стало известно, что сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, участвовал в разработке и реализации плана по закрытию дела против украинской газодобывающей компании Burisma в 2014 и 2015 годах, вовлекая в это своего отца. Также отмечается, что Хантер Байден, как минимум, 15 раз сопровождал своего отца в зарубежных поездках на правительственных самолетах, когда Джо Байден занимал должность вице-президента.