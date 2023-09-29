В Конгрессе США проголосовали за выделение 300 миллионов долларов Украине

По последним новостям из Вашингтона, Палата представителей Конгресса США приняла решение о выделении Украине финансовой поддержки в размере 300 миллионов долларов. Это решение было принято несмотря на давление со стороны консервативного крыла Республиканской партии, как сообщает американское издание The Hill.

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Выделение дополнительных средств Киеву было исключено из бюджетного плана Пентагона и внесено в новый проект бюджета Госдепартамента на 2024 год. Голосование в пользу этого проекта поддержали 216 конгрессменов, в то время как 212 парламентариев выразили свое противодействие.

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Ранее, Палата представителей Конгресса США отклонила инициативу исключить помощь Украине из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Это означает, что поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии была отвергнута голосами 342 членов нижней палаты, при поддержке 90 коллег.