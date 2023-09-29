Генсек НАТО заявил о большем сближении альянса и Украины

Украина приближается к вступлению в НАТО с большой скоростью, чем когда-либо. Эту новость объявил генеральный секретарь альянса, Йенс Столтенберг, согласно информации, размещенной на сайте НАТО.

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В ходе своего выступления он подчеркнул, что при последнем визите в Украину в апреле они обсуждали подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе. Столтенберг подчеркнул, что Украина получает мощную поддержку от 31 союзника по НАТО и многих партнеров. Общее число стран, поддерживающих Украину через контактную группу по обороне, составляет более 50, как отмечает он.

Секретарь альянса также объявил о трех исторических решениях, направленных на приближение Украины к членству в НАТО. В частности, НАТО сократила необходимые этапы для вступления Украины в альянс с двух до одного, отменяя требование выполнения Плана действий по членству.

Кроме того, НАТО согласовала программу, которая обеспечит полную совместимость украинских вооруженных сил с будущими союзниками. Альянс также усилил политические связи с Украиной до ранее невиданного уровня, создав Совет НАТО-Украина.

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Ранее Йенс Столтенберг поделился информацией о новых контрактах на производство боеприпасов для Украины. НАТО заключила рамочные соглашения на поставку ключевых боеприпасов стоимостью 2,4 миллиарда евро для Украины.