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WSJ: Байден разочаровал американцев страхом перед Путиным
В США заявили о разочаровании американцев из-за страха Байдена перед Путиным

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По информации, представленной газетой The Wall Street Journal (WSJ), президент Соединенных Штатов, Джо Байден, вызвал разочарование среди американских избирателей из-за своей неопределенности в отношении предоставления военной помощи Украине.

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Согласно материалу WSJ, американский президент задерживал поставки вооружения в Украину в связи с опасениями перед ответными мерами со стороны России. Авторы статьи указывают, что администрация главы США прибегала к такой тактике из-за страха перед реакцией Владимира Путина, что не удовлетворяет избирателей Республиканской партии.

Кроме того, по WSJ, американские граждане выражают недовольство тем, что президент не способен четко объяснить необходимость поддержки Украины.

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По предварительным данным, рейтинг одобрения работы Джо Байдена достиг нового антирекорда. Одобряют его действия 41 процент зарегистрированных избирателей, в то время как 56 процентов избирателей не одобряют его деятельность.

#новости
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Eppius
14:48
Я бы посмотрел на смелых писак из ВСДжорнал когда в их сторону полетели Сарматы благодаря смелости Байдена о которой они так мечтают.
WSJ: Байден разочаровал американцев страхом перед Путиным
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