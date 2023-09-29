В США назвали безответственным включение денег для Украины в проект бюджета

Конгрессмен Пол Госар выразил свое мнение относительно предложения сената США включить 6 миллиардов долларов в краткосрочный бюджет для помощи Украине. Он охарактеризовал это предложение как безответственное, особенно в свете отсутствия ассигнований на защиту южных границ Соединенных Штатов от нелегальных мигрантов. Его комментарии были процитированы РИА Новости.

реклама

При этом Конгрессмен выразил обеспокоенность тем, что демократы готовы остановить работу федерального правительства, выделяя средства на конфликт в Украине по поручению президента Байдена, но не уделяют должного внимания финансированию охраны южной границы США.

Также он подчеркнул, что президент Байден приветствует прибытие 8,6 миллиона нелегальных мигрантов на южную границу США.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В результате голосования в палате представителей Конгресса США было решено не исключать финансирование Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Эта поправка, предложенная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, была отклонена большинством голосов, с 342 против и 90 за.