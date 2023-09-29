Украинские пилоты приступили к обучению в США

Первая группа украинских пилотов начала языковую подготовку на территории США. Информацию о начале этого процесса подтвердила Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

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Согласно Сингх, это обучение включает в себя изучение английского языка. "Да, курсы английского языка начались," - подтвердила она. При этом она не предоставила деталей о количестве летчиков и времени, необходимом для завершения курсов. Однако она подчеркнула, что продолжительность обучения будет зависеть от профессионального роста и навыков обучаемых.

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Ранее генерал-лейтенант Джеймс Ло, командующий Военно-воздушными силами Нацгвардии США, сообщил, что первые украинские летчики могут начать обучение пилотированию F-16 в США в октябре. По его оценкам, это обучение может продолжаться три месяца, после чего потребуется еще некоторое время для обучения техническому обслуживанию самолетов.