В США указали на нежелание НАТО отвечать на возможный удар России

НАТО может отказаться от мер противодействия в случае возможной атаки России на силы военного альянса в контексте российско-украинского конфликта. Эту позицию выдвинула американская исследовательская организация RAND, согласно информации, предоставленной РИА Новости.

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Аналитики представили три различных сценария эскалации. В первом из них, российский удар направлен на членов НАТО, находящихся на Украине, что может вызвать политические или дипломатические реакции. Во втором сценарии, российские военные действия приводят к потере американского военного самолета над Черным морем, что может вынудить Вашингтон рассмотреть возможность военного ответа, что, в свою очередь, может усугубить конфликт в глазах Москвы.

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В третьем сценарии, проработанном экспертами RAND, Россия может нанести предварительный удар по объектам НАТО. Однако даже в этом случае не гарантируется, что альянс обязательно ответит военными действиями, но существует вероятность такой реакции.