Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

Кандидат в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, выразил обещание о решении конфликта на Украине в течение 100 дней. Свою позицию он представил через социальную сеть X (предыдущее название Twitter).

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"В первые сто дней моего президентства, мы покончим с этим конфликтом," - заявил Кеннеди-младший. Он также выразил уверенность в том, что конфликт завершится на условиях, которые превзойдут ожидания многих.

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Ранее бывший президент США, Дональд Трамп, обещал решить конфликт на Украине всего за 24 часа, если он будет избран президентом. Он подчеркнул, что его подход основан на разрешении, а не на понятиях победы и поражения. Трамп планирует встречи с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить способы урегулирования конфликта.