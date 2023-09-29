В США заявили о помощи России из-за собственной глупости

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил, что Соединенные Штаты сами содействовали России в причинении ущерба им. Эту информацию он разместил на своей странице в социальной сети X (предыдущее название Twitter).

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В своем заявлении Макгрегор отметил, что "Россия нанесла нам урон с использованием нашей собственной неосмотрительности". По его мнению, многие стороны предпочли не признавать этот факт и продолжают тратить средства без внимания к нему.

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Ранее, Макгрегор высказал мнение о том, что эскалация конфликта на Украине была неудачной попыткой Запада уничтожить Россию. Он также обвинил американские власти в том, что они провоцировали президента России, Владимира Путина, к началу специальной операции, полагая, что она поспособствует разрушению России.