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Согласно высказыванию сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, он считает, что те, кто инициировали войну в Ираке, несут ответственность за нарастающее напряжение в отношениях с Россией. Это заявление было сделано им в ходе беседы с Breitbart.
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В своих высказываниях политик использовал следующую фразу: "Те же лица, которые настаивают на наиболее агрессивной позиции в отношении Украины, уже применяли подобный подход в отношении Ирака."
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты двойственно высказываются о необходимости восстановления свободы и демократии, осуждая государства-сателлиты за их несвободу и отсутствие демократических ценностей.
Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США выразила свое противоположное мнение относительно исключения помощи Украине из бюджета Госдепартамента на 2024 год.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предположила, что кризис продлится на протяжении десятилетий из-за военной поддержки США для Украины. Она также охарактеризовала ситуацию, при которой Вашингтон запрашивает дополнительные 24 миллиарда долларов на военные нужды Киева в контексте внутренних проблем в Соединенных Штатах, как "кризисную".