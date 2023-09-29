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Сенатор Вэнс: конфликт на Украине разжигают идиоты, виновные в войне в Ираке
В США назвали идиотами разжигателей агрессивной политики по Украине

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Согласно высказыванию сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, он считает, что те, кто инициировали войну в Ираке, несут ответственность за нарастающее напряжение в отношениях с Россией. Это заявление было сделано им в ходе беседы с Breitbart.

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В своих высказываниях политик использовал следующую фразу: "Те же лица, которые настаивают на наиболее агрессивной позиции в отношении Украины, уже применяли подобный подход в отношении Ирака."

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты двойственно высказываются о необходимости восстановления свободы и демократии, осуждая государства-сателлиты за их несвободу и отсутствие демократических ценностей.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США выразила свое противоположное мнение относительно исключения помощи Украине из бюджета Госдепартамента на 2024 год.

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Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предположила, что кризис продлится на протяжении десятилетий из-за военной поддержки США для Украины. Она также охарактеризовала ситуацию, при которой Вашингтон запрашивает дополнительные 24 миллиарда долларов на военные нужды Киева в контексте внутренних проблем в Соединенных Штатах, как "кризисную".

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