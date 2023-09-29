В Британии признали недооценку мощности российской обороны

Глава генштаба Великобритании, адмирал Тони Радакин, предупредил, что Западные страны недооценили мощность российской обороны, что замедляет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это заявление сделано в интервью The Times.

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Адмирал Радакин отметил, что в данный момент происходит "конфликт на истощение", и следует умерить ожидания от украинской армии в ближайшей перспективе. Он пояснил, что есть несколько препятствий перед ВСУ, включая недостаточную военную подготовку мобилизованных солдат.

По мнению адмирала, контрнаступление следовало начать ранее, и он также подчеркнул, что украинским войскам приходится справляться с разнообразным вооружением, включая и советского, и западного происхождения. Он также отметил, что изначально Киев пытался получить больше военной техники, но наступила плохая погода, что задержало начало контрнаступления.

Адмирал добавил: "Затем был проведен анализ возможностей России, и выяснилось, что некоторые российские оборонительные сооружения оказались более прочными, чем предполагалось изначально."

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Ранее было объявлено о смене тактики контрнаступления ВСУ из-за больших потерь западной техники, включая танки. Сейчас украинские силы действуют малыми группами, которые перемещаются к линии боевого соприкосновения на бронетранспортерах и постепенно продвигаются вперед.