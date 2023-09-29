Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления по «Северным потокам»

Россия вынесла заявление о подрыве газопровода "Северный поток", которое было представлено председателем Совета Безопасности ООН. Данную информацию опубликовал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, Дмитрий Полянский, в своем Telegram-канале.

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Дипломат отметил, что сейчас интересно наблюдать за действиями западных коллег и их стратегией, направленной на избежание четкой позиции Совета по этому вопросу.

Ранее американский журналист Сеймур Херш раскрыл дополнительные детали инцидента с "Северными потоками". Он утверждает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) успешно стерло свои следы в организации диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". По словам Херша, США провели атаку на трубопроводы из-за опасений потерять влияние на ФРГ и Европу.

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В феврале, Херш опубликовал статью, в которой заявил, что США причастны к событиям с "Северными потоками". По его версии, операцию осуществили Военно-морские силы (ВМС) с использованием подводных лодок для установки взрывных устройств.