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Грин: палата представителей хочет исключить помощь Украине из бюджета на оборону
В Конгрессе США захотели проголосовать за исключение Украины из бюджета

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Палата Представителей США собирается провести голосование относительно выделения финансирования Украине на оборонные нужды. Информацию о предстоящем решении поделила с общественностью республиканская представительница Марджори Тейлор Грин в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

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Марджори Тейлор Грин сообщила, что после недельных обсуждений относительно исключения Украины из финансирования на оборону из американского бюджета, Палата Представителей собирается проголосовать за это предложение. "Сейчас перед нами стоит задача принять мою поправку, которая уберет выделение средств Украине из законопроекта по государственным и внешним операциям," - заявила член Конгресса.

Марджори Тейлор Грин неоднократно высказывала свою позицию против беспрерывной финансовой поддержки Киева со стороны администрации президента США Джо Байдена.

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Ранее член Палаты Представителей США, Марджори Тейлор Грин, выразила опасения о том, что кризис, связанный с военной поддержкой со стороны США для Украины, может продолжаться десятилетиями. Она также оценила ситуацию, в которой Вашингтон запрашивает дополнительные 24 миллиарда долларов на военную поддержку Киева в контексте внутренних проблем в Соединенных Штатах, как "кризисом".

#новости
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