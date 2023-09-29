США обвинили Иран в обстреле вертолета с помощью лазера

В Персидском заливе иранские военно-морские корабли, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции (КСИР), использовали лазерное оружие против военного вертолета США. Эту информацию сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), согласно данным РИА Новости.

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В центральном командовании США (CENTCOM) было отмечено, что корабли КСИР несколько раз направили лазерный луч в сторону вертолета. Авиационное судно не получило повреждений, и никто из его экипажа не пострадал.

Представители CENTCOM выразили обеспокоенность иранскими военными действиями, называя их "опасными и несоответствующими профессиональным стандартам". Эти действия ставят под угрозу жизни военных США и их союзников.

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Стоит отметить, что 24 марта глава Пентагона, Ллойд Остин, сообщил о проведении США авиаударов по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотного летательного аппарата на коалиционную базу в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.