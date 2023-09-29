Турция заявила о решении вопросов по доставке российского зерна в Африку

Министр национальной обороны Турции, Яшар Гюлер, объявил, что в настоящее время ведутся административные диалоги относительно проекта переработки и поставки российского зерна в страны Африки, находящиеся в нужде. Об этом сообщает РИА Новости.

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Министр подчеркнул, что единственным лицом, способным решить вопросы, связанные с зерновым транзитом, является президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган. Гюлер подчеркнул, что президент усердно работает в этом направлении и прилагает максимум усилий.

Он также уточнил, что турецкий лидер уже нашел решение для проблем, связанных с поставкой российского зерна и на данный момент обсуждаются административные аспекты, связанные с этим вопросом.

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Ранее Эрдоган объявил о планах Турции совместно с Россией поставить 1 миллион тонн российского зерна в Африку. Президент отметил, что нуждающимся африканским странам следует предоставить ещё большее количество агропродукции. Эрдоган также подчеркнул, что провел переговоры на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным.