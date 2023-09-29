США оценили последствия возможного шатдауна для обучения пилотов ВСУ

Возможный шатдаун, предупреждает заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, может негативно сказаться на обучении украинских пилотов в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости.

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В своих заявлениях она подчеркнула, что возникнуть трудности могут из-за того, что гражданские специалисты активно участвуют в процессе подготовки летчиков. "Гражданский персонал принимает активное участие в подготовке украинских пилотов, включая обучение английскому языку. Это может отрицательно сказаться на ходе подготовки", - подчеркнула Сингх.

По ее словам, уже есть примеры того, что некоторые пилоты Вооруженных сил Украины начали изучать английский язык в рамках переобучения на американских истребителях F-16.

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Шатдаун может наступить к 1 октября, если законопроекты о годовом финансировании правительственных учреждений не будут приняты. Американский президент Джо Байден признал, что у него нет гарантий, что шатдаун будет предотвращен.