В Британии предрекли замену Зеленского из-за его отказа от переговоров с Россией

По мнению The Spectator, Владимир Зеленский рискует утратить свою должность из-за отказа вести переговоры с Россией в контексте украинского конфликта. Анализируя ситуацию, в материале указывается, что западные страны стремятся назначить нового лидера Украины, готового сотрудничать с Москвой в переговорах. Тем не менее, The Spectator высказывает сомнения относительно успешности выборов такого лидера по демократическим методам.

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Предыдущее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова гласит, что Россия не будет призывать Зеленского к началу переговоров, снимая ранее установленный запрет. Лидеры западных стран пытаются убедить другие нации, что достижение мира в украинском конфликте зависит исключительно от "формулы Зеленского", однако они осознают, что эта формула, по их мнению, неосуществима.