В России рассказали о преимуществах боевых аэростатов

В последних новостях рассказывается о потенциальном использовании российских аэростатов с радиолокационными станциями (РЛС) для противодействия украинским боевым беспилотникам. Эксперт по военным вопросам и директор Музея Войск противовоздушной обороны (ПВО), Юрий Кнутов, поделился своим мнением о преимуществах таких боевых аэростатов в интервью MK.RU.

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Согласно информации, аэростат с РЛС был замечен в Ростовской области. Специалист указал, что в 1970-х годах на Севере страны аэростаты, оснащенные автоматическими РЛС, успешно применялись в разведывательных целях. Они автоматически обнаруживали и передавали информацию о целях, не требуя участия человека.

Кнутов подчеркнул необходимость размещения аэростатов с РЛС на всех фронтах многоуровневой системы противовоздушной обороны. Он отметил: "На этих фронтах мы должны размещать радиолокационные станции на аэростатах. Кроме того, стоит размещать такие станции на насыпных горках, что уже практикуется. Это позволит обнаруживать низколетящие цели, включая беспилотники, на больших расстояниях и уничтожать их".

По мнению эксперта, создание аэростатов с РЛС обходится более экономично, чем строительство стационарных станций с гидравлическими мачтами для поднятия антенн. Кнутов также добавил, что аэростат, выполненный из материала, который сжимается после проникновения, и размещенный на расстоянии 20-30 километров от передовой линии, представляет собой достаточно надежное изделие.

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В мае текущего года исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества, Сергей Бендин, выразил мнение, что применение аэростатов и дирижаблей в зоне специальной военной операции могло бы обеспечить защищенную связь и защиту от беспилотных аппаратов.