Российский летчик назвал особенности Су-57

Военный истребитель Су-57, являющий собой представителя пятого поколения, обладает высокой степенью невидимости для радиолокационных систем, по словам выдающегося российского военного летчика, генерал-майора в отставке Владимира Попова, в беседе с News.ru.

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В беседе генерал-майор подчеркнул, что Су-57 отличается от истребителей четвертого поколения, прежде всего, фокусом на создании конструкции, минимизирующей обнаружение этого самолета радарами. При определенных углах атаки Су-57 может стать практически невидимым для радаров, а в других случаях его обнаружение возможно только на близком расстоянии от радиолокационных станций.

Помимо этого, генерал-майор также отметил, что Су-57 оснащен современными модифицированными двигателями АЛ-41. Слова генерала подчеркивают, что Су-57 полностью удовлетворяет всем критериям, установленным для истребителей пятого поколения.

Ранее было объявлено, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина передал Министерству обороны России новые партии серийных истребителей Су-57 и Су-35С.

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В августе первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех», Владимир Артяков, сообщил, что истребители Су-57 с улучшенными двигателями второго этапа будут поставлены в российские вооруженные силы в рамках текущего контракта с Министерством обороны. Он также подчеркнул, что даже самолеты Су-57 с двигателями первого этапа полностью удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к истребителям пятого поколения.