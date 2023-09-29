Фонд ветерана СС Хунки в Канаде закрыли

Сегодня Университет Альберты в Канаде принял решение о закрытии образовательного фонда, названного в честь ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Это произошло вскоре после обращения российского посольства. По информации РИА Новости, посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил о данном решении.

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Как отметил посол, посольство использовало свои социальные медиа для обращения к фонду после возникшего скандала. Российское дипломатическое представительство задало вопросы руководству университета, выясняя их позицию по данной инициативе. Однако вскоре после этого, как заявил дипломат, сам университет анонсировал закрытие фонда, возврат денежных средств и выразил сожаление о возможных неудобствах и негативных последствиях данного мероприятия.

Олег Степанов также отметил, что работа посольства была своевременной и оправданной.

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Важным моментом стало то, что 22 сентября, в день визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, 98-летний Ярослав Хунка, ветеран Второй мировой войны и борец за украинскую независимость, присутствовал на заседании канадского парламента. Спикер палаты общин Энтони Рота представил его под аплодисменты зала. Тем не менее, позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал присутствие Хунки на мероприятии ошибкой и отметил, что приглашенные не располагали достаточной информацией, чтобы оценить ситуацию должным образом.