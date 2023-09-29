Венгрия усомнилась в желании Швеции стать членом НАТО

Венгерская администрация, возглавляемая Гергеем Гуйяшем, выразила мнение о шведских политиках, утверждая, что их поведение не свидетельствует о том, что членство в НАТО имеет приоритет для Стокгольма. Эту точку зрения представили через агентство РИА Новости.

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Гуйяш считает, что шведским властям даже выгодно, что парламент Венгрии на данный момент не рассматривает шведскую заявку на членство. "Существует вопрос о том, насколько важно это для шведов. Для участия в общем союзе требуется взаимное уважение и доверие. В последнее время шведы предпринимали шаги, способствующие разрушению уважения и доверия между нашими странами. Нам нужно строить эти отношения, а не разрушать их", - подчеркнул он.

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Ранее президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, оценил усилия Швеции в отношении вступления в НАТО и напомнил о неотложной необходимости выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. Он отметил, что до сих пор Турция наблюдает "террористов, скитающихся по улицам Стокгольма". Политик добавил, что предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассматриваться Великим национальным собранием Турции (ВНСТ).