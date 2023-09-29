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Финляндия, стремясь препятствовать въезду автомобилей с российскими номерами, вводит круглосуточный надзор на пункте пропуска "Нейден" на границе с Норвегией. Эта информация передана норвежским источником, известным как The Barents Observer.
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Отмечается, что ранее таможенный инспекционный контроль проводился исключительно в дневное время, в то время как в ночное время совершались лишь случайные проверки. С реализацией этой меры непрерывной внимательности, власти Финляндии стремятся полностью блокировать передвижение автомобилей из России в Норвегию. Важно отметить, что Норвегия продолжает разрешать въезд для российских граждан.
С начала сентября Финляндия ограничила доступ на свою территорию для легковых автомобилей с российскими номерами, начиная с полуночи 16-го числа. Теперь автотранспортные средства, предназначенные для перевозки менее 10 пассажиров и имеющие российские регистрационные номера, больше не имеют возможности въезда в страну. Важно отметить, что новые нормы также предусматривают определенные исключения, которые будут представлены в дополнительных сообщениях.