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Politico: Европа начала готовиться к возвращению Трампа в президенты
Европа начала готовиться к возвращению Трампа в президенты

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В некоторых европейских государствах уже начались попытки установления связей с республиканцами в палате представителей и сенате Соединенных Штатов Америки, в свете возможной победы экс-президента Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом информирует издание Politico в своей статье под названием "Сможет ли Европа вынести Трампа 2.0?".

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 "Правительства некоторых европейских стран стремятся установить контакты с коллегами из республиканской партии. Представители дипломатических миссий трех европейских стран в Вашингтоне сообщили, что их сотрудники активизировали диалог с республиканскими представителями как в палате представителей, так и в сенате, на различных уровнях власти", - подчеркивается в тексте статьи.

В статье также говорится, что один из дипломатов выделил параллельные усилия в дипломатической сфере, в частности, указав на поездку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Техас в мае как пример подготовки Лондона к возможному возвращению Трампа.

Как подчеркивает автор статьи, ссылаясь на мнение высокопоставленного чиновника, для подготовки к возможному возвращению Трампа важно, чтобы федеральное правительство Германии срочно начало разрабатывать независимую оборонную стратегию совместно с европейскими союзниками. Однако пока нет признаков такой инициативы со стороны правительства.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп привлек к себе внимание всех кандидатов на дебатах внутри Республиканской партии, хотя сам не явился на них.


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