В МИД России отказались признать талибов террористами по существу

Спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ, Замир Кабулов, выразил свое убеждение в том, что представители движения «Талибан», официально признанного Россией как террористической организации, не подпадают под определение террористов. В интервью телеканалу RTVI он объявил, что их статус не подтверждается фактическими действиями и разъяснил, почему представители данной организации свободно въезжают на российскую территорию.

реклама

Заявление дипломата сопровождается объяснением, что «Талибан», отказавшийся от мирового джихада, претерпел эволюцию, превратившись из радикального движения в национальное течение.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Следует отметить, что Замир Кабулов ранее объявил о предстоящем приезде представителей «Талибан» в Казань 29 сентября для участия в заседании московского формата, направленного на урегулирование ситуации в Афганистане.