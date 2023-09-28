Блинкен прокомментировал возможность территориальных уступок Киевом

Важные решения, связанные с возможностью предоставления территориальных уступок ради установления мира на Украине, должны быть приняты высшими властями в столице Киеве. Эту позицию выразил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, господин Энтони Блинкен, как сообщает агентство ТАСС.

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Госсекретарь подчеркнул: "Президент Соединенных Штатов, господин Джо Байден, неоднократно выражал мнение, что конечные решения по урегулированию ситуации в Украине должны быть приняты украинским народом. Не может быть никаких действий по отношению к Украине без активного участия самой Украины."

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Ранее министр обороны Федеративной Республики Германия, Борис Писториус, привлек внимание к историческому опыту, упомянув Вестфальский мир 1648 года, и предложил Украине рассмотреть возможность предоставления территориальных компромиссов ради достижения мира. В своем заявлении он подчеркнул, что по окончании Тридцатилетней войны Вестфальским соглашением признавались территориальные изменения, затрагивавшие Англию, Францию, Испанию и Римскую империю. Господин Писториус также выразил мнение, что возможность мирного урегулирования вступает в силу, когда Украина будет готова к переговорам и признает неотложную необходимость в них.