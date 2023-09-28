Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Госсекретарь США: решения о территориальных уступках остаются за Киевом
Блинкен прокомментировал возможность территориальных уступок Киевом

реклама

Важные решения, связанные с возможностью предоставления территориальных уступок ради установления мира на Украине, должны быть приняты высшими властями в столице Киеве. Эту позицию выразил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, господин Энтони Блинкен, как сообщает агентство ТАСС.

реклама

Госсекретарь подчеркнул: "Президент Соединенных Штатов, господин Джо Байден, неоднократно выражал мнение, что конечные решения по урегулированию ситуации в Украине должны быть приняты украинским народом. Не может быть никаких действий по отношению к Украине без активного участия самой Украины."

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее министр обороны Федеративной Республики Германия, Борис Писториус, привлек внимание к историческому опыту, упомянув Вестфальский мир 1648 года, и предложил Украине рассмотреть возможность предоставления территориальных компромиссов ради достижения мира. В своем заявлении он подчеркнул, что по окончании Тридцатилетней войны Вестфальским соглашением признавались территориальные изменения, затрагивавшие Англию, Францию, Испанию и Римскую империю. Господин Писториус также выразил мнение, что возможность мирного урегулирования вступает в силу, когда Украина будет готова к переговорам и признает неотложную необходимость в них.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
+
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
4
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
6
Телескоп "Джеймс Уэбб" сейчас изучает планетарную систему, в которой 7 экзопланет, похожих на Землю
1
Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в домашних пунктах
+
BMW анонсировала подзаряжаемые гибридные 5-Series в кузове G60: самый дешёвый вариант стоит 65 300 евро
+
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
1
Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
+
Власти США близки к тому, чтобы разрешить корейским производителям памяти бессрочно закупать оборудование для своих китайских предприятий
2
Приход эры ИИ может привести к увольнению более 50% программистов, но выгоден только работодателем
17
Сербия представила модернизированную версию советской ПТУР «Малютка»
3
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
7
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
5
Джон Кирби: прекращение помощи Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ
+
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
14
Рогов: "Abrams повторят судьбу Leopard и Challenger - будут гореть так же ярко и эффектно"
1
Данилов: ВСУ не будут применять ATACMS по территории России
1
Экс-разведчик США Риттер: РФ сможет показать всему миру горящие танки Abrams
2

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
27
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
14
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
10
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
21
Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
5
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
20
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2

Сейчас обсуждают

SkyMaster
22:18
тупой тут как раз ты и вся твоя пиздобратия, что кстати по вопросу, что Тruth Seеker задал, что-то нет у вас на него ответа да?
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
Семён Мосин
22:13
Какой 3050 без pci-4.0 там же линии порезаны - будут просадки и микрофризы.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Тruth Seеker
22:11
Не зря казахи решили послать русский мир куда подальше
Президент Казахстана считает, что Россия и Украина готовы к началу переговорного процесса
Eppius
22:09
ПРАВИЛЬНО нефиг кормить дармоедов
Epic Games объявила о сокращении 16 % штата — работу потеряют 830 человек
Джон Коннор
21:55
У меня шикарно идёт игра на i5 12400 и RX7600 на высоких настройках при 90-130 fps в 4К. Оптимизация даже лучше, чем в старой КС ГО. Интересно что в игру встроен FSR, у кого не тянет пусть включают и ...
Геймеры в Counter-Strike 2 жалуются на плохую оптимизацию и даже требуют вернуть Global Offensive
wild cat
21:54
Евросоюз просто увеличит закупки в Латинской Америке и Африке. Наладит логистику оттуда. А вот что будут делать наши лесорубы? Сосать?
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
Александр Сечков
21:52
Просто пульт управления в Москве был всегда, и ракеты им не принадлежали. Ну и западные партнеры поднадавили, от греха подальше.
Reuters: Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Столтенбергом
Александр Сечков
21:49
Как будто их спросят.
МО Финляндии: Хельсинки не будут размещать ядерное оружие даже в составе НАТО
ЧatoБoт
21:49
Мамбетам просьба пока не беспокоиться, до них очередь чуть позже дойдёт, после Некроины.
Президент Казахстана считает, что Россия и Украина готовы к началу переговорного процесса
Александр Сечков
21:48
Там улучшений то с гулькин клюв. Мультик получился. Но системку то обновлять надо, хотя бы изредка.
Геймеры в Counter-Strike 2 жалуются на плохую оптимизацию и даже требуют вернуть Global Offensive
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем