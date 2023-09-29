В Венгрии пожалели на Украину даже копейку из бюджета ЕС

Украина находится в сложной ситуации, так как не получит финансирование из бюджета Евросоюза до тех пор, пока Венгрия не получит свои деньги. Это было объявлено главой администрации премьер-министра Венгрии, Гергеем Гуйяшем, как сообщает РИА Новости.

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Гуйяш подчеркнул, что Венгрия не ставит своей целью мешать другим странам-членам ЕС в поддержке Украины и, на самом деле, оказывает гуманитарную помощь. Однако, так как для изменения бюджета ЕС требуется единогласная поддержка, страна, которая не является членом ЕС, не получит финансирование из бюджета ЕС до тех пор, пока страна-член не получит свои средства согласно закону.

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Ранее депутат Европарламента из Румынии, Виктор Негреску, предложил рассмотреть возможность изменения бюджетных правил и критериев расчета дефицита бюджета с целью расширить возможности стран ЕС для оказания помощи Украине и Молдавии.