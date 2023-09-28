В ЕС оценили возможный ущерб для сельского хозяйства в случае вступления Украины

В Европейском союзе (ЕС) возникла серьезная тревога относительно возможных негативных последствий вступления Украины, страны с мощным сельскохозяйственным сектором, в ЕС. Это вынудило ЕС обратить внимание на неотложную необходимость реформирования Единой сельскохозяйственной политики (CAP). Эту позицию высказал бывший комиссар по сельскому хозяйству и депутат Европейского парламента, Дачиан Чолош, на саммите, посвященном будущему продовольствия и сельского хозяйства, сообщает Politico.

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Чолош подчеркнул, что ЕС должен найти способ борьбы с возможным избытком украинского зерна на европейском рынке, который может вызвать падение цен на сельскохозяйственную продукцию и нанести ущерб как крупным, так и мелким фермерским хозяйствам. Политик заявил, что необходимо предвидеть и решать проблемы, а не реагировать на них, когда они уже возникли.

Бывший комиссар по сельскому хозяйству также отметил, что Украина, обладая сильным сельскохозяйственным сектором и плодородными почвами, может оказать существенное воздействие на систему субсидирования в рамках CAP, так как она зависит от площадей обрабатываемых земель. Это подчеркивает неотложную необходимость реформирования CAP.

Мнение Чолоша нашло поддержку в лице министра сельского хозяйства Литвы, Кястутиса Навицкаса, который подтвердил, что сельскохозяйственный сектор станет одним из самых сложных аспектов переговоров о возможном вступлении Украины в ЕС.

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Ранее американский обозреватель издания Foreign Policy, Пол Хокенос, предупредил Украину о возможных трудностях вступления в ЕС из-за интересов Польши и выразил опасение, что консервативные силы могут препятствовать принятию Украины в ЕС, ссылаясь на высокие сельскохозяйственные дотации, которые, по его мнению, могут уменьшить долю Польши в общем европейском рынке сельскохозяйственной продукции.