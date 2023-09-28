Госсекретарь США допустил встречу Путина с Байденом

Важное заявление от Госсекретаря США Энтони Блинкена: возможна встреча между президентами США и России. В ответ на вопросы журналистов, Блинкен произнес фразу, которая вызвала интерес в мире политики: "Никогда не говори никогда".

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Интерес к этой возможной встрече усилился после того, как Джо Байден рассказал о прошлой встрече с Владимиром Путиным. На той встрече два года назад он отказался давать гарантии о неприсоединении Украины к НАТО, подчеркнув, что США придерживаются политики открытых дверей и не намерены ставить преграды на пути других стран. Эти новости вызвали широкий резонанс и стали предметом обсуждения в мировых СМИ.