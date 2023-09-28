Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

Сегодня генеральный прокурор и министр юстиции Польши, Збигнев Зебро, официально подтвердил происхождение ракеты, упавшей на польской территории в ноябре прошлого года. По его заявлению, проведенное расследование привело к выводу, что ракета принадлежала Украине и была изготовлена еще в советские времена.

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Зебро также отметил, что в прошлом польские прокуроры активно сотрудничали с украинскими коллегами по этому делу, даже посещали Украину, однако сейчас контакт прерван уже на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, что инцидент случился 15 ноября 2022 года, когда ракета упала в районе деревни Пшеводув недалеко от границы с Украиной и попала в зерносушилку. Это вызвало экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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Президент Анджей Дуда ранее выразил мнение, что ракета с большой долей вероятности принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.