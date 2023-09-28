Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Генпрокурор Польши подтвердил принадлежность упавшей в ноябре ракеты ВСУ
Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

реклама

Сегодня генеральный прокурор и министр юстиции Польши, Збигнев Зебро, официально подтвердил происхождение ракеты, упавшей на польской территории в ноябре прошлого года. По его заявлению, проведенное расследование привело к выводу, что ракета принадлежала Украине и была изготовлена еще в советские времена. 

реклама

Зебро также отметил, что в прошлом польские прокуроры активно сотрудничали с украинскими коллегами по этому делу, даже посещали Украину, однако сейчас контакт прерван уже на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, что инцидент случился 15 ноября 2022 года, когда ракета упала в районе деревни Пшеводув недалеко от границы с Украиной и попала в зерносушилку. Это вызвало экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Президент Анджей Дуда ранее выразил мнение, что ракета с большой долей вероятности принадлежала системе противовоздушной обороны Украины. 

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
+
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
4
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
6
Телескоп "Джеймс Уэбб" сейчас изучает планетарную систему, в которой 7 экзопланет, похожих на Землю
1
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в домашних пунктах
+
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
1
BMW анонсировала подзаряжаемые гибридные 5-Series в кузове G60: самый дешёвый вариант стоит 65 300 евро
+
Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
+
Власти США близки к тому, чтобы разрешить корейским производителям памяти бессрочно закупать оборудование для своих китайских предприятий
2
Приход эры ИИ может привести к увольнению более 50% программистов, но выгоден только работодателем
17
Сербия представила модернизированную версию советской ПТУР «Малютка»
3
Джон Кирби: прекращение помощи Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ
+
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
5
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
14
Рогов: "Abrams повторят судьбу Leopard и Challenger - будут гореть так же ярко и эффектно"
1
Данилов: ВСУ не будут применять ATACMS по территории России
1
Экс-разведчик США Риттер: РФ сможет показать всему миру горящие танки Abrams
2
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
6

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
26
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
14
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
10
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
20
Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
5
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
14
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:33
Зеленский провел встречу с гомосеком НАТО.
Reuters: Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Столтенбергом
Илья Трунов
20:25
А его так и будут вручную напильником дорабатывать ?
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
mayday30
20:16
Так этим скрягам и надо. https://overclockers.ru/games/show/129114/epic-games-obyavila-o-sokraschenii-16-shtata-rabotu-poteryajut-830-chelovek Репутацию себе явно больше чем на 200т испортили.
Российские киберспортсмены выиграли $200 тыс на чемпионате по Fortnite, но Epic отказала в выплате
JM+
20:13
Если что-то сделают, всему миру будет полезно. Конкуренция двигатель прогресса.
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
Руслан Знамов
20:10
Слова это просто звук, смотреть надо по делам ...
Президент Казахстана заявил, что страна будет следовать антироссийскому санкционному режиму
Михаил Barash Андреев
20:10
Так в Казахстане СВО пока вроде не проводят. Или я чёт пропустил?
Президент Казахстана заявил, что страна будет следовать антироссийскому санкционному режиму
mayday30
20:06
https://overclockers.ru/blog/winows/show/111651/rossijskie-kibersportsmeny-vyigrali-200-tys-na-chempionate-po-fortnite-no-epic-otkazala-v-vyplate Совпадение? Не думаю.
Epic Games объявила о сокращении 16 % штата — работу потеряют 830 человек
Тruth Seеker
20:04
Так недавно ещё слили все данные бронирования за последние 15 лет
Зарубежные хакеры парализовали российскую систему бронирования авиабилетов
Никита Батюхно
20:04
Ля надо будет наверное такой же цикл статей по Windows написать... Ооо у меня там такая куча наберётся 😂😂😊
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
Тruth Seеker
20:01
#новости 3080 ti
Reuters: Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Столтенбергом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем