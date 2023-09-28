В Финляндии высказались о возможном размещении ядерного оружия

Согласно заявлению министра обороны Финляндии, Антти Хяккянена, Хельсинки не намерены размещать ядерное оружие, даже если страна вступит в НАТО. Он подчеркнул, что в настоящее время нет оснований для создания новых ядерных арсеналов и поддержал планы альянса не развертывать такое оружие в новых регионах. Однако Финляндия не будет препятствовать выполнению ядерной стратегии НАТО.

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Ранее высказанные опасения экс-депутата финского парламента, Ано Туртиайнена, относительно членства Финляндии в НАТО, остаются предметом дискуссии. По его мнению, присоединение к альянсу может принести стране негативные последствия, но общественное мнение по этому вопросу остается неоднозначным.