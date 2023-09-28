ЕС заявил о намерении увеличить оборонный потенциал из-за России

Европейский Союз (ЕС) выразил свою решимость укрепить свои оборонные способности в ответ на нарастающие международные вызовы, включая напряженность в отношениях с Россией. Это анонсировано в рамках саммита Европейского политического сообщества, прошедшего в Испании и сообщаемого Politico.

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В контексте вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также неопределенности, связанной с возможным возвращением Дональда Трампа к посту президента США и связанным с этим возможным изменением военной поддержки со стороны Вашингтона для Киева, Брюссель решил пересмотреть свой оборонный подход. Планируется укрепление готовности к обороне и развитие технологической и промышленной базы в сфере обороны с увеличением инвестиций.

Более того, ЕС видит расширение союза как важный шаг в направлении укрепления "европейского суверенитета и геостратегических инвестиций в мир, безопасность, стабильность и процветание на европейском континенте".

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Ранее Европейский парламент высказал поддержку созданию механизма совместных закупок вооружений для стран ЕС до конца 2025 года, что позволит более эффективно удовлетворять потребности в обороне, возникшие в связи с военными поставками для Вооруженных сил Украины.