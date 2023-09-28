Зеленский встретился с главой НАТО

Сегодня в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, как сообщает агентство Reuters. В ходе двусторонних переговоров обсуждались вопросы усиления системы противовоздушной обороны Украины.

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Глава Североатлантического альянса отметил, что Вооруженные силы Украины находятся в процессе укрепления своих позиций в рамках контрнаступления против российских войск, которые, как отмечено, ведут борьбу, связанную с имперскими амбициями.

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Ранее сенатор Совфеда Андрей Климов, высказывая свою точку зрения в беседе с «Лентой.ру», выразил сомнения в том, что генеральный секретарь НАТО обладает полной информацией о ситуации в зоне украинского конфликта, и поэтому призывал воспринимать его заявления о прогрессе контрнаступления Вооруженных сил Украины с осторожностью.