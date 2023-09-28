Еврокомиссию обвинили в допущении зернового скандала между Польшей и Украиной

Согласно информации, опубликованной газетой Politico и ссылками на европейских официальных лиц, политика Еврокомиссии (ЕК) стала источником нарастающего конфликта между Польшей и Украиной. Этот конфликт связан с оживленной дискуссией о вопросе импорта зерновых продуктов с Украины в страны Европейского союза (ЕС).

реклама

Согласно отчетам, введение эмбарго на украинское зерно изначально было предпринято как уступка консервативной фракции Европарламента, широко представленной польской правящей партией "Право и справедливость" (ПиС). Тем не менее, такое решение только усугубило политические разногласия между Польшей и Украиной.

Один из высокопоставленных дипломатов из стран ЕС, комментируя ситуацию, заявил анонимно: "Это как с детьми: давай им палец, они возьмут целую руку".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Польша даже угрожала введением бессрочного эмбарго на украинское зерно, если Еврокомиссия не продлит запрет на его импорт. Министр развития и технологий Польши, Вальдемар Буда, заверил польских фермеров, что правительство будет на их стороне и продлит запрет на импорт зерна.