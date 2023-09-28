Додик назвал президента Путина лучшим

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик выразил свою высокую оценку лидеру России, президенту Владимиру Путину, и назвал его наилучшим политическим деятелем, которого он когда-либо встречал. Это заявление сделано в ходе беседы с агентством РИА Новости.

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"Путин - лучший человек, с которым мне довелось встретиться в политике", - отметил Милорад Додик. Политик также подчеркнул свою гордость тем, что он имел возможность познакомиться с Владимиром Путиным, и сообщил о своих планах посетить Россию в ближайшем будущем.

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Ранее представитель Республики Сербской в России, Душко Перович, объявил о планируемом официальном визите Милорада Додика в Россию в начале ноября.