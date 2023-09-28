В США заявили о смене тактики ВСУ после потери западной техники

Силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены пересмотреть свою тактику контрнаступления из-за значительных потерь в западной военной технике, включая танки. Эта информация поступила из источника The Wall Street Journal (WSJ).

реклама

Согласно WSJ, после серьезных потерь танков и другой боевой техники, поставленной Западом, украинские военные теперь предпринимают действия небольшими группами. Эти группы перебрасываются к линии военного конфликта с использованием бронетранспортеров и последовательно продвигаются вперед.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как ранее сообщила газета The New York Times, Украина столкнулась с серьезным риском замедления контрнаступления ВСУ перед началом дождевого сезона. Размытые дороги могут стать преградой для использования тяжелой военной техники, включая танки Abrams и Challenger.