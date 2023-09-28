В НАТО заявили об усилении воздушной разведки у российских границ

НАТО отправляет два самолета с бортовой системой предупреждения и управления (AWACS) в литовский город Шяуляй, с целью наблюдения за военной деятельностью России в приграничных районах альянса. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

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"Наши системы AWACS имеют способность обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО. Мы выражаем благодарность Литве за прием этих самолетов", - говорится в официальном заявлении.

Кроме того, США на прошлой неделе направили четыре истребителя F-16 в Румынию для поддержки миссии НАТО по воздушному патрулированию. С начала февраля 2022 года было выполнено около сотни вылетов с использованием AWACS.

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Ранее альянс выразил обеспокоенность защитой подводной инфраструктуры из-за проекта "Северные потоки". Страны НАТО намерены создать сеть морских датчиков и беспилотных аппаратов, способных в режиме реального времени обнаруживать подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры.