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Франция заявила о намерении разработать стратегию по сдерживанию действий Азербайджана в Нагорно-Карабахской республике, которая не признана международным сообществом. Это заявление сделала глава Министерства иностранных дел Франции, Катрин Колонна, и сообщило агентство РИА Новости.
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Колонна подчеркнула, что Франция осуждает происходящее в Нагорном Карабахе и призывает к дополнительным мерам помимо гуманитарной помощи беженцам. Франция стремится к тому, чтобы Азербайджан прекратил свои действия, которые нарушают международное право.
Она также подтвердила, что Франция будет продолжать поддерживать Армению и внимательно следить за вопросами территориальной целостности этой страны.
Ранее Самвел Шахраманян, глава Нагорного Карабаха, подписал указ о прекращении существования республики. Согласно этому документу, государственные учреждения и организации, подчиненные Нагорному Карабаху, будут распущены до 1 января 2024 года.