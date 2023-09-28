Франция поищет пути для сдерживания Баку в Нагорном Карабахе

Франция заявила о намерении разработать стратегию по сдерживанию действий Азербайджана в Нагорно-Карабахской республике, которая не признана международным сообществом. Это заявление сделала глава Министерства иностранных дел Франции, Катрин Колонна, и сообщило агентство РИА Новости.

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Колонна подчеркнула, что Франция осуждает происходящее в Нагорном Карабахе и призывает к дополнительным мерам помимо гуманитарной помощи беженцам. Франция стремится к тому, чтобы Азербайджан прекратил свои действия, которые нарушают международное право.

Она также подтвердила, что Франция будет продолжать поддерживать Армению и внимательно следить за вопросами территориальной целостности этой страны.

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Ранее Самвел Шахраманян, глава Нагорного Карабаха, подписал указ о прекращении существования республики. Согласно этому документу, государственные учреждения и организации, подчиненные Нагорному Карабаху, будут распущены до 1 января 2024 года.