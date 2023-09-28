США обвинили в использовании термоядерной бомбы при взрыве «Северных потоков»

Согласно отчету ученых-сейсмологов, события, произошедшие на российских газопроводах "Северный Поток" в сентябре 2022 года, вызывают серьезные вопросы. Эксперты заявляют, что сигнатура взрывов на "Северном Потоке" напоминает характерные признаки мини-термоядерных устройств, доступных, возможно, только вооруженным силам США. Эту теорию подтверждает ученый-физик Ханс-Бенджамин Браун в своей последней книге, "Африка в Движении", как сообщает Sputnik France.

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Согласно анализу Брауна, взрыв имел мощность от 1 до 5 килотонн и был преднамеренно спровоцирован на стратегически выбранном участке, направленном в сторону шведского побережья. Это могло позволить перенаправить ударную волну в сторону Калининградской области. Основой для его теории послужили данные, полученные в результате ядерных подземных испытаний в Северной Корее, которые были анализированы и сопоставлены с данными европейских сейсмологов.

Браун высказывает следующее мнение: "Сравнение этих данных с измерениями, полученными в ходе одного из хорошо задокументированных ядерных испытаний в Северной Корее, включая исследования, проведенные Институтом физики мира Колумбийского университета в США, демонстрирует практически идентичные спектры. Не существует другого способа вызвать такой взрыв с такой мощностью, сопоставимой с ядерным зарядом, эквивалентным 500 килограммам тротила".

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Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение о том, что Соединенные Штаты выбрали газопровод "Северный Поток" для атаки, так как предполагали, что смогут легко обезвредить его и отрицать свое участие в происшедшем инциденте. Журналист также подчеркнул, что США могли атаковать российский газопровод из-за опасений потерять свое влияние на Германию и Европу.