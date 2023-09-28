Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Физик Браун: взрыв на «Северных потоках» похож на сигнатуру термоядерной бомбы
США обвинили в использовании термоядерной бомбы при взрыве «Северных потоков»

реклама

Согласно отчету ученых-сейсмологов, события, произошедшие на российских газопроводах "Северный Поток" в сентябре 2022 года, вызывают серьезные вопросы. Эксперты заявляют, что сигнатура взрывов на "Северном Потоке" напоминает характерные признаки мини-термоядерных устройств, доступных, возможно, только вооруженным силам США. Эту теорию подтверждает ученый-физик Ханс-Бенджамин Браун в своей последней книге, "Африка в Движении", как сообщает Sputnik France.

реклама

Согласно анализу Брауна, взрыв имел мощность от 1 до 5 килотонн и был преднамеренно спровоцирован на стратегически выбранном участке, направленном в сторону шведского побережья. Это могло позволить перенаправить ударную волну в сторону Калининградской области. Основой для его теории послужили данные, полученные в результате ядерных подземных испытаний в Северной Корее, которые были анализированы и сопоставлены с данными европейских сейсмологов.

Браун высказывает следующее мнение: "Сравнение этих данных с измерениями, полученными в ходе одного из хорошо задокументированных ядерных испытаний в Северной Корее, включая исследования, проведенные Институтом физики мира Колумбийского университета в США, демонстрирует практически идентичные спектры. Не существует другого способа вызвать такой взрыв с такой мощностью, сопоставимой с ядерным зарядом, эквивалентным 500 килограммам тротила".

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение о том, что Соединенные Штаты выбрали газопровод "Северный Поток" для атаки, так как предполагали, что смогут легко обезвредить его и отрицать свое участие в происшедшем инциденте. Журналист также подчеркнул, что США могли атаковать российский газопровод из-за опасений потерять свое влияние на Германию и Европу.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
52
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
3
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
+
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
1
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
8
Телескоп "Джеймс Уэбб" сейчас изучает планетарную систему, в которой 7 экзопланет, похожих на Землю
1
Xiaomi продолжает традицию: Redmi Note 13 Pro представят на мировом рынке как Poco
+
Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в домашних пунктах
+
Сербия представила модернизированную версию советской ПТУР «Малютка»
3
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
+
Захарова напомнила представителю Госдепа о чествовании ветерана СС в Канаде
+
Джон Кирби: прекращение помощи Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ
+
Дипломат Логвинов: разногласия в странах ЕС тормозят введение санкций против РФ
+
Данилов: ВСУ не будут применять ATACMS по территории России
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
25
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
13
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
2
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
10
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
17
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
5
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
25
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
4
США изо всех сил пытаются снизить градус напряженности в отношениях с Китаем
12

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
11:58
Ну так власти РФ говорят, что средняя зарплата по стране выросла, вот и в след растут цены на автомобили
Средняя цена нового автомобиля в России впервые превысила 3 000 000 рублей – Автостат
Тruth Seеker
11:56
Вот только въезд не бессрочный
Администрация Байдена объявляет о безвизовых поездках для израильтян
Тruth Seеker
11:56
Если не будет возможности избивать жену на глазах ребенка, то фигня, а не традиционные ценности
В Госдуме РФ предложили создать аналог игры The Sims с традиционными ценностями
Alexbatz
11:56
Ещё со времён "бури в пустыне" я смотрел на Абрамсы и думал: горели бы вы у нас с*ки синем пламенем. И вот, они у нас...
Horizon Forbidden West выйдет на ПК в 2024 году
Vito Vago
11:47
Материнка хорошая; у меня раньше была для (i9 10900K). Сейчас "ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI_i9 13900K"; больше понравилось. Но, отжирает от видеокарты линии соединения с материнкой (и только) при...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
seedkls
11:42
Даже школьники 40-60к с фиговой сдачей огэ зарабатывают
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Vito Vago
11:42
Приглашают "убегать" из страны.
Администрация Байдена объявляет о безвизовых поездках для израильтян
Cowboy Huggies
11:40
С каких пор 1060 относится к серии rtx?
NVIDIA похвасталась высоким fps и низкими задержками видеокарт в Counter-Strike 2 — GTX 1060 в деле
Yursh15
11:40
да-да-да... в шахматах 1 доска на 64 клеточки - веками играют, придурки наверное...
Состоялся долгожданный релиз Counter-Strike 2
Cowboy Huggies
11:38
Для меня кс закончилась на версии сурс 34, кс го не понравилась.
Вышла Counter-Strike 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем