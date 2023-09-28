Конфликт на Украине поставил под сомнение военную доктрину США

Как сообщает The Wall Street Journal, текущий конфликт на Украине поднимает серьезные вопросы о применимости ключевых принципов американской военной доктрины, основанной на массированных общевойсковых маневрах с использованием больших групп бронетехники и танков для быстрого прорыва. Эти сомнения возникли из-за эффективности беспилотных летательных аппаратов.

реклама

Ветеран войны в Ираке, отставной сержант армии США первого класса Брэдли Кроуфорд, который проводит тренировки украинских солдат в районе Артемовска (или Бахмута по украинскому названию), подчеркивает, что традиционные массированные атаки бронетехники стали менее практичными из-за возросшей эффективности дронов.

Профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, Филлипс О'Брайен, указывает на разницу в стоимости дронов по сравнению с тяжелой военной техникой. Он подчеркивает, что способность дронов точно и быстро атаковать движущиеся цели, включая современные танки и гаубицы, изменяет сценарий военных столкновений.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По словам эксперта, бывшего начальника генштаба Афганистана Хайбатуллы Ализая, США допускают аналогичные ошибки в Украине, как и в Афганистане. Он подчеркивает, что американская поддержка для Киева поступает слишком поздно, и выразил мнение, что необходима более эффективная логистика и оперативная поддержка. Эксперт подчеркивает, что западные страны должны учитывать запросы украинских и афганских военных, чтобы избежать аналогичных сложностей в борьбе с различными угрозами.