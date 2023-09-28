В НАТО обеспокоились защитой подводной инфраструктуры из-за «Северных потоков»

В ответ на опасения возможных атак на объекты морской инфраструктуры после подрыва газопроводов "Северный поток", страны НАТО разработали амбициозный план. По информации агентства Bloomberg, они намерены создать сеть морских датчиков и дронов, способных обнаруживать подозрительную активность в режиме реального времени в непосредственной близости к критически важной подводной инфраструктуре.

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Цель этой инициативы заключается в выявлении подозрительного поведения в морской зоне близ критически важным объектам стран НАТО, как только появится угроза, а затем в передаче этой информации соответствующим правительствам и частным операторам. Обозреватели агентства подчеркнули, что специальные датчики, установленные на объектах инфраструктуры, таких как подводные кабели и газопроводы, будут использоваться для обнаружения потенциальных угроз.

По сценарию, после выявления подозрительной активности, НАТО планирует отправлять воздушные, надводные и подводные дроны для перехвата и наблюдения за подозрительными объектами. Ключевым элементом этой системы станет искусственный интеллект, который будет работать в режиме реального времени для быстрого анализа и определения уровня угрозы в море. Члены НАТО уже активно проводят совместные учения и тесты для апробации этой инновационной системы.

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Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выдвинул обвинения о возможном участии спецслужб США в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Журналист также предоставил информацию о связанных с этим отчетах по диверсии. Отчеты о проведенной операции в Норвегии отправлялись главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, который поддерживал связь с президентом Байденом и организаторами данного инцидента.